Российские пользователи поставили зарвавшихся британских журналистов на место

Лондон, 25 марта. Британская газета The Times поддержала санкции в отношении «Северного Потока — 2», а также политику США и Украины. Российским пользователям Сети это очень не понравилось.

Английская пресса разразилась целым каскадом агрессивных высказываний в адрес Росси и КНР по итогам заявлений президента США Джо Байдена и американского госсекретаря Энтони Блинкена относительно завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Британские СМИ считают, что после реализации проекта необходимо запустить «механизм ответных мер» и связать Россию по рукам и ногам, обязав ее продавать газ по условиям, которые поставит Европа.

Неэтичное поведение зарвавшихся британских журналистов возмутило российских пользователей. Некоторые оставили гневные комментарии, призывающие англичан и Европу в целом помнить свое место.

«Автор столько много всего перечислил, но не упомянул о том, как Байдена ветерком сдуло на трапе самолета. И он как раненый зверь поднимался дальше. Воевать они собрались с Китаем и Россией, впереди на белом коне поскачет раненый на трапе Байден?!» — насмехается пользователь под ником Степа-Дядя

Многих также возмутило, что строящая газопровод Россия по какой-то причине должна позаботиться об энергетической безопасности Украины, которая на протяжении последних лет постоянно саботировала поставки газа в Европу через свои территории.

«А за то, что им Россия будет по «Северному потоку — 2» поставлять газ, они должны Россию ослабить, а Украину усилить. Вот такие они ****, других слов нет. Я всегда говорил: отключите транзит газа через Украину, и сразу все бы встало на свои места. Было бы намного проще: нужен газ Германии — все бы построил. Хватит цацкаться с этой помойкой ЕС и подпевалой Англией, которая оттуда вышла, но все лезет в дела других стран. Англии вообще продавать ресурсы надо запретить, санкциями их любимыми и также транзит через Россию любым способом и пролет самолетов над своей территорией. Укажите уже этой Англии, где ее место, этой «царице морей» — в реке Темза!» — возмущается пользователь Век.

Есть и сторонники более радикальных мер, осознающие незаменимость российского трубопроводного газа в Европе и понимающие, что никто не может составить России адекватную конкуренцию.

«По мне так давно надо прекратить продавать газ налево и направо. Все равно фантики некуда деть, и они идут в госдолг США через игры бирж. Мы вполне можем позволить себе продавать в два раза меньше нефти и газа. Пусть весь мир рухнет пораньше», — пишет estidea. «Америка, столько раз изъявлявшая желание залить всю Европу своим СПГ, в случае с Польшей и Украиной почему-то хочет свалить это непременно на нас. Радуйтесь, если мы вам оставим часть европейского газового рынка!» — смеется над незадачливыми американцами Gustav Noske.

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