Суд отказался удовлетворить жалобу на заочный арест Януковича

Киев, 25 марта. Жалоба на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти не удовлетворена судом. Соответствующее решение озвучил судья.

Адвокаты Януковича подали апелляцию на решение предыдущей инстанции о содержании бывшего президента под стражей. Суд постановил поданную жалобу оставить без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен продлить санкции в отношении Януковича. Новые ограничения против бывшего украинского лидера будут введены еще на один год.