Подкаст «ФАН повсюду»: к чему приведут удары по Идлибу

Раздраженные российскими ударами по северо-западу Сирии, турецкие власти демонстративно выражают обеспокоенность ситуацией в регионе. В то же время, Турция до сих пор не выполняет заключенные в Москве соглашения о передаче под контроль Дамаска трасс М4 и М5. Нормальное сообщение по трассе Алеппо-Латакия не восстановлено даже спустя год после достигнутых договоренностей. А с территории Идлиба, подконтрольной боевикам, постоянно идут обстрелы позиций сирийской армии и жилых районов.

Как ситуация будет развиваться дальше, как и зачем Турция помогает боевикам, и какие объекты атакует Россия в Идлибе в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает автор Telegram-канала ColonelCassad военный эксперт Борис Рожин.

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В выпуске:

Кто реально контролирует северо-запад Сирии и как оттуда ведутся обстрелы.

Какие интересы в регионе преследует Анкара.

Как с протурецкими вооруженными группировками борются остальные участники межсирийского урегулирования.

Какое будущее ждет нелегальный нефтяной бизнес?

Возможно ли повторение силовой военной операции в Идлибе?

Политические договоренности и позиция России по Идлибу.

Положение гражданского населения в регионе.

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