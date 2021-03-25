Ванга перед смертью предсказала миру новые болезни и войны

София, 25 марта. Предсказания слепой болгарской провидицы Ванги, озвученные ею перед смертью, считаются одним из самых жутких и страшных. Долгое время некоторые из них хранились в тайне.

Например, Ванга утверждала, что в 2024 году Россия придет к спокойствию и процветанию. В 2043-м мусульманский мир победит. Мировая политика при этом придет в гармонию. Ближе к 2060-м ожидается война между мусульманской Европой и Америкой. После 2070-х исчезнет классовое разделение.

Что касается природных и некоторых других явлений, то, согласно предсказанию Ванги, в 2023 году орбита Земли изменится. Однако этот факт останется незамеченным. Ближе к 2033-му повысится уровень мирового океана. В результате некоторые участки суши окажутся затопленными.

Ванга считала, что в 2080-х появится заболевание, от которого человек будет стареть за несколько дней. Лекарство от него изобретут только через 12 лет. В 2111 году люди превратятся киборгов, а больных и инвалидов больше не будет. К тому же человечество сможет наладить контакт с инопланетянами.

Многие предсказания Ванги уже сбылись. Речь идет о смерти некоторых политических деятелей и знаменитостей. Например, Ванга предсказала гибель принцессы Дианы. К тому же она предупреждала о покушении на 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.