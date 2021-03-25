Харламов посмеялся над репликой Гузеевой в шоу «Давай поженимся»

Москва, 25 марта. Резидент Comedy Club Гарик Харламов в очередной раз «потроллил» актрису Ларису Гузееву. Юмориста рассмешила реплика ведущей популярного шоу «Давай поженимся».

Шоумен уже давно и с особым удовольствием шутит над Гузеевой и ее шоу на Первом канале. Его страница в социальной сети Instagram полнится юмористическими видео с участием звезды фильма «Жестокий романс».

В основу нового ролика лег комплимент, сделанный Гузеевой одной из участниц свадебного шоу. Расхваливая девушку перед потенциальным женихом, телеведущая не поскупилась на комплименты.

«Красотка, миниатюрная, натуральная, естественная, потрясающий рот, внимательная, несуетливая», — произнесла Гузеева.

Харламов посмеялся над словами ведущей: замедлил звук на видео и сделал повтор фразы «потрясающий рот». Поклонники шоумена пришли в восторг.

«Гузеева как отдельный вид искусства»; «Признавайтесь, «Давай поженимся» — это ваш проект и замаскированное юмористическое шоу?»; «У меня бабушка не так часто эту передачу смотрит, как Харламов», — написали пользователи Сети.

Гузеева тем временем взялась за новый проект. Она стала членом жюри в шоу «ТикТок Талант» наряду с певцом Димой Биланом.