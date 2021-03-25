Харламов посмеялся над репликой Гузеевой в шоу «Давай поженимся»

Москва, 25 марта. Резидент Comedy Club Гарик Харламов в очередной раз «потроллил» актрису Ларису Гузееву. Юмориста рассмешила реплика ведущей популярного шоу «Давай поженимся».
Шоумен уже давно и с особым удовольствием шутит над Гузеевой и ее шоу на Первом канале. Его страница в социальной сети Instagram полнится юмористическими видео с участием звезды фильма «Жестокий романс».
В основу нового ролика лег комплимент, сделанный Гузеевой одной из участниц свадебного шоу. Расхваливая девушку перед потенциальным женихом, телеведущая не поскупилась на комплименты.
«Красотка, миниатюрная, натуральная, естественная, потрясающий рот, внимательная, несуетливая», — произнесла Гузеева.
Харламов посмеялся над словами ведущей: замедлил звук на видео и сделал повтор фразы «потрясающий рот». Поклонники шоумена пришли в восторг.
«Гузеева как отдельный вид искусства»;
«Признавайтесь, «Давай поженимся» — это ваш проект и замаскированное юмористическое шоу?»;
«У меня бабушка не так часто эту передачу смотрит, как Харламов», — написали пользователи Сети.
Гузеева тем временем взялась за новый проект. Она стала членом жюри в шоу «ТикТок Талант» наряду с певцом Димой Биланом.