Путин обратился к лауреатам президентских премий в области культуры

Москва, 25 марта. Лауреаты президентских премий в области культуры получили благодарность от российского лидера Владимира Путина.

Глава государства сейчас в режиме видеоконференции общается с гражданами, которым присудили государственную премию. Политик поблагодарил лауреатов за труды, которые стали духовной опорой для миллионов граждан.

Также сообщается, что после мероприятия Владимир Путин посетит новое здание детского театра в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отсутствии побочных эффектов у Путина после первого этапа вакцинации от COVID-19/