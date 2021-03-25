ОКР предложил МОК заменить гимн РФ на Олимпиаде в Токио музыкой Чайковского

Москва, 25 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) направил в МОК предложение использовать музыку композитора Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на Олимпиаде-2020 в Японии.

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что представители организации провели ряд консультаций и предложили Международному олимпийскому комитету (МОК) заменить российский гимн музыкой Чайковского. Об этом пишет ТАСС.

Стоит отметить, что музыка Чайковского уже звучала при награждении спортсменов из РФ на чемпионате мира по конькобежному спорту. Более того, она заменит гимн России на планетарном первенстве по фигурному катанию, которое проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Запрет на использование государственного гимна будет действовать до декабря 2022 года. Это связано с санкциями WADA по отношению к РУСАДА.