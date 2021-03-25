Внешний вид Аллы Пугачевой напугал поклонников певицы

Москва, 25 марта. Звезда эстрады Алла Пугачева не на шутку обеспокоила своих поклонников. Они заметили, что на последних снимках у певицы сильно перекошено лицо, как бывает после инсульта.

Лучшая подруга Примадонны Алина Редель на своей странице в Instagram опубликовала снимок с празднования дня рождения своей невестки Анастасии. Мероприятие посетила и Алла Пугачева. На свежем фото певица позирует в черном платье с цветочным принтом и выглядит довольно счастливой.

Однако фанаты отметили, что у артистки странное выражение лица с приоткрытым ртом. Поклонники обеспокоились состоянием здоровья 71-летней Пугачевой, ведь практически на всех последних снимках, которые появляются в Сети, у нее перекошено лицо. Они подозревают, что звезда эстрады перенесла инсульт, вследствие которого часто бывают подобные деформации.

«Почему у Аллы рот никогда не закрывается?»; «Пугачеву инсульт что-ли прихватил? Она с открытым ртом как после инсульта»; «С Аллой Борисовной все хорошо? Странное выражение лица... как после болезни», — забеспокоились фанаты.

На днях появление Пугачевой в программе «Сегодня вечером» на Первом канале обернулось скандалом. Зрители заподозрили, что певицу искусственно «омолодили» с помощью современных технологий. Операторы специально не снимали звезду крупным планом, а позже на монтаже наложили фильтр.