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Внешний вид Аллы Пугачевой напугал поклонников певицы

Внешний вид Аллы Пугачевой напугал поклонников певицы

Москва, 25 марта. Звезда эстрады Алла Пугачева не на шутку обеспокоила своих поклонников. Они заметили, что на последних снимках у певицы сильно перекошено лицо, как бывает после инсульта.

Лучшая подруга Примадонны Алина Редель на своей странице в Instagram опубликовала снимок с празднования дня рождения своей невестки Анастасии. Мероприятие посетила и Алла Пугачева. На свежем фото певица позирует в черном платье с цветочным принтом и выглядит довольно счастливой.

Однако фанаты отметили, что у артистки странное выражение лица с приоткрытым ртом. Поклонники обеспокоились состоянием здоровья 71-летней Пугачевой, ведь практически на всех последних снимках, которые появляются в Сети, у нее перекошено лицо. Они подозревают, что звезда эстрады перенесла инсульт, вследствие которого часто бывают подобные деформации.

«Почему у Аллы рот никогда не закрывается?»;

«Пугачеву инсульт что-ли прихватил? Она с открытым ртом как после инсульта»;

«С Аллой Борисовной все хорошо? Странное выражение лица... как после болезни», — забеспокоились фанаты.

На днях появление Пугачевой в программе «Сегодня вечером» на Первом канале обернулось скандалом. Зрители заподозрили, что певицу искусственно «омолодили» с помощью современных технологий. Операторы специально не снимали звезду крупным планом, а позже на монтаже наложили фильтр.

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