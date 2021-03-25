Президент Белоруссии заявил о хорошем отношении к Владивостоку

Минск, 25 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о позитивном отношении к Владивостоку. Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам Лукашенко, Владивосток хоть и находится далеко, но является не чужим городом для белорусов.

«Приморский край — давний и перспективный партнер Белоруссии на Дальнем Востоке», — отметил белорусский лидер.

Белоруссия готова предоставить для нужд Приморья все, что необходимо, подчеркнул Лукашенко. Кожемяко в ответ заметил, что приморские потребители доверяют качеству белорусской продукции.

Ранее Александр Лукашенко назвал глупыми разговоры о слиянии России и Белоруссии. По его словам, белорусы живут «в своей квартире».