Американский блогер назвал три продукта, которые жители США скупают в русских магазинах

Вашингтон, 25 марта. Русские магазины, которые располагаются в крупных городах Соединенных Штатов, пользуются популярностью не только у иммигрантов, но и у самих американцев.

Первым делом жители США идут в такие торговые точки за соленьями. Многие люди готовы стоять в очередях для того, чтобы купить соленые огурцы и помидоры в русском магазине. Внимание на это обратил американский блогер.

«Но почему же даже американцы покупают соленые огурцы и помидоры в русском магазине? Ради рассола. Если соленые огурцы в Штатах любят, то такого нельзя сказать о помидорах. Однако рассол очень нравится американцам», — написал он.

Популярный в России шоколад также пришелся по вкусу американцам. Они считают его более качественным и молочным. Одна плитка русского шоколада будет стоить в Соединенных Штатах от 3 до 5 долларов.

Некоторые американцы стараются правильно питаться и поэтому закупаться в русском магазине. В таких случаях в их списках покупок значатся перетертые ягоды, натуральный мед, облепиховые и кедровые масла, а также йогурт и творог.

Несмотря на популярность шоколада людям рекомендуется воздержаться от его употребления перед сном. Это необходимо сделать для того чтобы не допустить перегрузки пищеварительной системы и ухудшения состояния здоровья.