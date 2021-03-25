Миронов объяснил, почему государству выгодна индексация пенсии работающих пенсионеров



Почему государству не выгодна отмена индексации пенсии работающих пенсионеров и в связи с чем работодатели лишают людей предпенсионного возраста возможности работать, рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Федерального собрания РФ Сергей Миронов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Министр финансов Силуанов говорит, что пенсия — это компенсация за то, что человек не работает. Однако это не компенсация! Это заработанная людьми пенсия. Не имеет значения, работает человек на данный момент или нет. Пенсию ему обязаны не только платить, но и индексировать. К сожалению, наше Правительство об этом забывает. Но выплата и индексация пенсий является обязанностью государства», — подчеркнул Сергей Миронов.

Он добавил, что с экономической точки зрения статус работающего пенсионера государству выгоден.

«Государству выгодно индексировать пенсии работающих пенсионеров, так как тогда они не будут уходить в тень и будут платить налоги, в том числе в Пенсионный фонд. Но государство почему-то считает, что здесь оно может сократить свои обязательства и прекратить индексацию пенсии этой категории пенсионеров», — отметил политик.

Миронов заявил, что людей предпенсионного возраста просто лишают возможности работать, в то время как повышение пенсионного возраста наоборот стимулирует продолжение рабочей деятельности.

«Сейчас есть огромное количество людей, которые должны были выйти на пенсию, но не сделали это в связи с новым законом о повышении пенсионного возраста. А работодатель теперь не очень рад, что они занимают рабочее место. К сожалению, это реалии сегодняшнего дня», — рассказал Миронов.

Ранее ФАН сообщал, что в ПФР объяснили, кому назначат пенсию в 2021 году.