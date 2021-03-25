Актер Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии

Москва, 25 марта. Актер, певец, режиссер и телеведущий Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии и посетовал, что до сих пор так и не получил звание народного или заслуженного артиста РФ.

Создателю и художественному руководителю «Шифрин-Театра» 25 марта исполнилось 65 лет. По словам артиста эстрады, он уже пять лет на пенсии, но продолжает работать. Именно поэтому положенные ему выплаты не такие большие, какими могли быть.

«Получаю 13 тысяч рублей. <…> Но тут я еще лукавлю: 13 тысяч [рублей] — это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, получал бы больше. А, если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — объяснил он.

Шифрин вспомнил, как в свое время отказывался подавать заявку на получение почетного звания. А теперь жалеет, что считал это «советским атрибутом».

Как передает StarHit, пенсию Шифрин копит на книжке, а затем покрывает этой суммой свои траты.

Ранее о своей пенсии рассказала певица и актриса Виктория Цыганова. Она никогда не была официально трудоустроена, поэтому получает 11 тысяч рублей в месяц.