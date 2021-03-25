Кувейтская компания инвестирует в нефтяную отрасль Судана 100 миллионов долларов



Хартум, 25 марта. Судан получит инвестиции в размере 100 млн долларов (более 7,5 млрд рублей. — Прим. ФАН) для разрешения топливного кризиса в государстве.

С такой инициативой выступила компания Independent Petroleum Group (IPG) из Кувейта. Организация выделит средства на производство крупных резервуаров для нефтепродуктов, поскольку в стране не хватает подходящих терминалов хранения.

Экспертное сообщество считает, что именно их дефицит спровоцировал возобновление топливного кризиса в государстве. Министр инвестиций и международного сотрудничества Судана Хади Мухаммад Ибрагим заявил, что новый проект поспособствует восстановлению отрасли, а также улучшит импорт и поставку ресурсов.

На днях политик встретился с представителями кувейтской компании. Для размещения инфраструктуры бизнес-партнеры запросили территории вблизи нефтяных портов. На этих землях расположатся емкости для хранения сырья. Общий объем составит 1 млн кубических метров.

Члены Independent Petroleum Group подчеркнули, что организация уже имеет подобные резервуары в Марокко, Ливане и других странах.

Саудовская Аравия также готова вкладывать средства в развитие Судана. Королевство намерено выделить порядка 3 млрд долларов в совместный фонд для инвестиций. Хартум даже выпустил новый законопроект, чтобы освоить финансовые потоки.