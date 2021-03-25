Депутат Дивинский о запрете новых кредитов для должников: При диатезе сладкое нельзя

Цель законопроекта о запрете выдачи кредитов должникам — защита потребителя. Об этом ФАН рассказал один из разработчиков законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Напомним, накануне в ГД внесли законопроект о предоставлении Центробанку РФ права вводить количественные ограничения для банков по выдаче необеспеченных кредитов гражданам, которые уже обременены большим количеством долгов.

«Суть законопроекта сводится, если в двух словах, к защите потребителя», — заявил Игорь Дивинский.

Инициатива предлагает наделить Банк России правом устанавливать количественные ограничения на кредиты, выдаваемые банками физическим лицам. Предполагается, что законодательное закрепление полномочий ЦБ РФ поможет замедлить чрезмерный рост необеспеченных ничем потребительских кредитов и предотвратит накопление рисков как банками, так и заемщиками.

«Этим законопроектом мы даем инструментарий Банку России на ввод прямого количественного ограничения банкам на кредитование тех лиц, у который уже имеется высокая закредитованность, — подтвердил собеседник ФАН. — Мы не даем возможность еще большему количеству людей попадать в кабалу, спасаем их от финансового краха».

По словам депутата, ЦБ может ввести прямой запрет на выдачу кредитов людям, сильно обремененным долгами, либо установить банкам специальные квоты на количество таких кредитов. Собеседник ФАН добавил, что под количественными ограничениями понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Как следует из документа, период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов, для которых они устанавливаются, предлагается определять решением Совета директоров Банка России. Положения законопроекта не будут применяться в отношении кредитов для физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. Исключение также составят кредиты, обязательства по которым обеспечены ипотекой или залогом автомототранспортного средства.

«Мы не хотим свой запрет обращать к населению, — пояснил Дивинский. — Люди не от хорошей жизни кредитуются, а банки этим пользуются. Банк всегда свое возьмет: здоровьем, имуществом, — но он свое вернет. Однако у разных заемщиков разные возможности. Некоторые держат сбережения в валюте, а кредитуются в рублях».

Игорь Дивинский рассказал, как будет считаться величина долговой нагрузки заемщика.

«Как правило, долговая нагрузка заемщика определяется соотношением платежа заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к величине его среднемесячного дохода. Разрабатывая законопроект, мы определили максимум — 50%», — заявил разработчик законопроекта.

Такое решение, по мнению Дивинского, вытекает из опыта работы комитета и его экспертных советов и групп.

«За пять лет работы мы решали множество проблем заемщиков и поняли, что люди, не задумываясь, что от совокупного дохода у них остается на жизнь всего 15-18%, влезают в кредиты, а потом у них не получается выплатить деньги, и они идут со своей проблемой к государству. Нужно решать проблему, но за счет кого, за счет чего? Вот на что нацелена основная суть нашего законопроекта — защитить», — подчеркнул Дивинский.

Депутат согласился, что законопроект, предусматривающий ограничения, может встретить неодобрение как со стороны ряда банкиров, так и со стороны финансово неблагополучных заемщиков.

«Это как с диатезом. Когда у ребенка диатез, что мы делаем? Запрещаем есть сладкое, чтобы не довести до более сложной ситуации, когда у него все краснеет, чешется и он не знает, как с этим справиться», — привел пример депутат, объясняя причины, вызвавшие необходимость разработки такого законопроекта.

В заключение собеседник ФАН подчеркнул, что такие ограничения и запреты банкам вводятся очень аккуратно, как исключительная мера для тех граждан, у кого множество незакрытых кредитов.