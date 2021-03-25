«Ералашу» грозит исключение из реестра регистрации юрлиц за недостоверность сведений

Москва, 25 марта. Федеральная налоговая служба после проведенной проверки достоверности данных в Едином государственном реестре юридических лиц выявила недостоверность данных о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица. Дело в том, что на должности генерального директора ООО «Ералаш» значится Борис Грачевский, передает корреспондент ФАН.

«Появление записи в Едином государственном реестре юрлиц предупреждает руководство или учредителей, что у них проблемы, — рассказал источник ФАН в регистрирующем органе. — Если в ближайшие полгода эти сведения не обновят, то ООО «Ералаш» могут просто исключить из реестра».

Запись о недостоверности появилась 23 марта, то есть у второго учредителя компании Аркадия Григоряна есть время до 23 сентября исправить ее — назначить нового генерального директора.

Напомним, Борис Грачевский умер в середине января этого года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Борис Грачевский похоронен на Троекуровском кладбище. Кинокритик Марк Рудинштейн выразил мнение, что создателя «Ералаша» Грачевского изначально «подкосили» финансовые трудности.

В марте актриса Екатерина Белоцерковская в день рождения Грачевского опубликовала в Instagram трогательное послание покойному мужу.