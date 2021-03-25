В Госдуме объяснили, почему россияне не идут в службы занятости

Москва, 25 марта. Россияне не шли до пандемии на биржи труда из-за маленьких пособий, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Когда шла пенсионная реформа, ЛДПР предупреждала, что на рынке труда возникнет проблема с трудоустройством молодых кадров. Так и произошло. По официальной статистике Росстата можно сделать выводы — до пандемии в России было зарегистрировано меньше миллиона безработных, потому что пособия не пользовались спросом, граждане отказывались из-за этого регистрироваться на бирже труда. Только сейчас пособия были доведены до 12 тысяч рублей», — заявил Нилов.

По мнению Нилова, безработные россияне не прибегали к услугам бирж труда из-за недостаточной информированности. Некоторые элементарно не имели понятия, куда нужно приехать. Также люди не знали, что биржи труда предоставляют возможность получения дополнительного образования, повышения квалификации, размещения резюме и так далее. Благодаря возможности электронной регистрации многие смогли зарегистрироваться как безработные удалено.

«Пандемия коронавируса подтолкнула к росту официального числа безработных, но это не значит, что люди потеряли работу. Кто-то узнал, что пособие по безработице будет составлять 12 тысяч рублей и подал документы через электронный портал. По данным Минтруда, многие зарегистрировавшиеся вообще проживали за границей. Но правительство приняло такие нормативные акты, при которых получатели пособий были ограничены определенными критериями. Например, на повышенные пособия могли рассчитывать только те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года», — напомнил Нилов.

Несмотря на то, что, по данным Росстата и Минтруда, официальное количество безработных в России составляет два миллиона человек, реальная цифра выше в пять раз, считает Нилов. При этом пик уровня безработицы из-за коронавируса уже пройден. Несмотря на то, что число нетрудоустроенных граждан снижается, Нилов полагает, что проблемы безработицы формируют и на биржах труда.

«Я считаю, что центры занятости работают плохо, стимулирование людей слабое, у работников центров нет никакой заинтересованности. Нужно выплачивать им зарплату исходя из количества трудоустроенных. В данный момент у нас наблюдается нехватка кадров в сельском хозяйстве, строительстве и системе ЖКХ, в том числе из-за отсутствия иностранной рабочей силы. И при этом у нас такой высокий уровень безработных», — считает Нилов.

От заместителя руководителя фракции ЛДПР поступило предложение решить проблему безработицы в регионах путем организованной миграции рабочих. Нилов заявил, что можно организовать миграцию рабочих из соседнего региона в те, где местные жители не хотят работать.

Ранее правительство упростило въезд трудовых иммигрантов из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана.