Банги, 25 марта. Власти ЦАР занялись обновлением дипломатической политики. У государства много проблем. Но если все его граждане будут строго следовать республиканским ценностям и установленным принципам, то страна выйдет на лидирующие позиции в Африке. Такое мнение высказал редактор центральноафриканского издания Ndjoni Sango Эрик Нгаба.

В качестве примера он привел активную работу Сильви Байпо-Темон на посту министра иностранных дел ЦАР. Дипломат осуждает попытки ООН использовать воздушное пространство республики без официального разрешения Банги.

«Наступательная дипломатия — это то, что реализует Министерство иностранных дел Центральноафриканской Республики. Глава ведомства работает над тем, чтобы установленные правила и ценности ЦАР соблюдались всеми, в том числе иностранными партнерами, которые пытаются игнорировать законы страны», — написал Нгаба.

Также предметом критики со стороны ЦАР является оружейное эмбарго. Нгаба подчеркнул, что его страна много лет подвергается агрессии извне, поэтому запрет ООН на поставки вооружения направлен в первую очередь против центральноафриканского народа.

Ранее российский социолог и директор «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Максим Шугалей выразил сожаление в связи с принятием резолюции Совбеза ООН об увеличении миротворческого контингента в ЦАР. Документ был одобрен без участия представителей африканской страны.