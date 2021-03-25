Артист Вашуков вспомнил, как выступал с Кобзоном в Чечне под прицелом снайперов

Юморист Михаил Вашуков рассказал ФАН, как однажды в составе фронтовой бригады артистов выступал в Чечне с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

Заслуженный артист России отметил, что служил в воинской части Отдельной дивизии оперативного назначения с 1977 по 1979 годы, хотя мечтал о Морфлоте — он с родителями жил в Кронштадте.

«Мой отец был командиром «Альбатроса» — катера, который на параде транспортирует руководство. Меня ждали в школе мичманов. Мне надо было просто подать рапорт. Нас привезли с призывного участка в Москву, отобрали из 150 человек 12 бойцов в 1-й Краснознаменного полк Отдельной дивизии оперативного назначения. Грузовик остановился возле бюста Дзержинского. Я посмотрел по сторонам, увидел тех, кто там служит, и понял, что с Морфлотом у меня все закончилось», — вспомнил музыкант.

По словам артиста, служба дала ему многое. Прежде всего, это дисциплина и армейское братство. Вашуков со своими армейскими друзьями поддерживает контакт и периодически встречается, хотя они находятся в самых разных городах нашей страны.

«Мы несли караульную службу. Обеспечивали безопасность спортивных мероприятий — во время проведения различных матчей и соревнований на стадионах. О службе у меня остались самые хорошие воспоминания. Я научился рисовать, петь, хорошо писать. Я писал письма не только своим девчонкам, но и девушкам своих товарищей, сочинял стихи. Убежден, что каждый молодой человек должен пройти службу в армии», — подчеркнул собеседник агентства.

Вашуков также рассказал, что входил во фронтовую бригаду артистов, которая вместе с Иосифом Кобзоном ездила в горячие точки, чтобы поддержать наших бойцов.

«Была Чечня… Врезалось в память, как мы дали концерт и воины вместо аплодисментов в знак признательности устроили для нас салют. Они стреляли из личного оружия вверх, сыпались гильзы… Ко мне подошел местный житель и сказал, что концерт был очень хороший — он смотрел его с крыши в оптический прицел. Я посмотрел вокруг — на крышах сидели снайперы», — поделился воспоминаниями певец.

По словам юмориста, были и страшные истории, которые не забыть. В первый приезд к нему и его коллегам подошли четверо ребят из спецназа. Они веселились, шутили, все вместе сфотографировались. Во второй приезд на концерт пришел только один из этих парней. Когда Вашуков спросил, почему не пришли друзья бойца, тот ответил: «Они погибли».

«Мы выступали перед взводами и целыми полками. Однажды нас пригласили в госпиталь. К нам подошел начальник и попросил сделать концерт для одного человека, — рассказал заслуженный артист России. — В палате лежал парень, который был тяжело ранен в бою, он потерял обе ноги. Мы пели, шутили. Боец смеялся. В палате у окна стояла его мать и плакала. Такое не забыть».

В Москве на каждый праздник подразделение, в котором служил Вашуков, приезжало к четырем утра на Красную площадь. Их строили в две шеренги от Мавзолея до ГУМа и разводили в разные стороны. Военнослужащие проверяли каждый сантиметр поверхности. Потом просто стояли в оцеплении: мимо шли люди, праздничная демонстрация.

«Наша группа выступала в клубе МВД, мы пели… У нас был замечательный коллектив. Именно тогда я полюбил эстраду и захотел стать артистом. После службы я поступил в музыкальное училище при консерватории. Служба в Росгвардии определила мою дальнейшую жизнь. Из армии я уволился в запас в звании ефрейтора и с двумя крестами «За отличие в воинской службе» — это награда от ВВ МВД РФ», — уточнил эстрадный артист.

В Росгвардии служат смелые ответственные люди, заметил Вашуков и посоветовал молодым людям проситься служить именно в эти войска.