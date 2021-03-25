Пресняков-старший раскритиковал юбилейные концерты за многословие гостей

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший в преддверии своего дня рождения признался ФАН, что юбилейные мероприятия вызывают у него грусть. 26 марта известному музыканту исполнится 75 лет.

Владимир Пресняков-старший подчеркнул, что празднование юбилеев его совершенно не интересует.

«Я не люблю праздновать, тем более когда организуются какие-то мероприятия или передачи, — сказал собеседник ФАН. — Можно это расценивать как излишнюю скромность, но скорее это нечто другое. Я смотрю на юбилейные мероприятия, которые проходят, и мне становится грустно от этого. Люди там обычно много говорят, при этом имея очень мало отношения к юбиляру или имениннику».

Музыкант сообщил, что уже несколько раз отказывался от подобных юбилейных телепередач. Он предпочитает отмечать важные даты незаметно, только в кругу близких.

«Конечно, внуки, сын, жена и близкие друзья поздравят, — уточнил Пресняков-старший. — Я не думаю, что это будет в каком-то особом месте или ресторане — в связи с пандемией этого не хочется. Отчасти я рад, что в такое время у меня нет никаких обязательств, мне не нужно устраивать юбилейные концерты».

В заключение композитор поделился своими творческими планами.

«В скором времени будет большая кельтская сюита с моей музыкой для симфонического оркестра, — поделился заслуженный артист. — Также на днях вышли «Новеллы для фортепиано», их исполнил прекрасный пианист Евгений Борец. Мне очень интересно заниматься сочинением и записями. Новые мысли и идеи приходят в голову ежедневно, просто потому что это мое любимое занятие».

Ранее Владимир Пресняков-старший назвал смерть народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой большой утратой для музыкального мира.