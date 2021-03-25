Дмитрий Песков прокомментировал динамику рубля на валютном рынке

Москва, 25 марта. Положение российской валюты устойчивое, несмотря на ожидания новых санкций США против России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не согласился с мнением о том, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания американских санкций. Волатильность на рынке валют при этом присутствует, признал Песков. По его словам, ее амплитуда чуть выше обычного.

Песков добавил, что в Кремле не знают о сроках введения новых санкций США. Он отметил, что вопросы о непрекращающихся санкциях нужно задавать администрации Соединенных Штатов.