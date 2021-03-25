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Экономика

Дмитрий Песков прокомментировал динамику рубля на валютном рынке

Дмитрий Песков прокомментировал динамику рубля на валютном рынке

Москва, 25 марта. Положение российской валюты устойчивое, несмотря на ожидания новых санкций США против России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не согласился с мнением о том, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания американских санкций. Волатильность на рынке валют при этом присутствует, признал Песков. По его словам, ее амплитуда чуть выше обычного.

Песков добавил, что в Кремле не знают о сроках введения новых санкций США. Он отметил, что вопросы о непрекращающихся санкциях нужно задавать администрации Соединенных Штатов.

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