Дробыш раскрыл нетрадиционную ориентацию солиста группы «Не говори маме»

Москва, 25 марта. Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что среди его друзей, коллег и подопечных артистов огромное количество представителей ЛГБТ-сообщества.

Не так давно Дробыш угодил в скандал, пошутив про геев. Он заявил, что людей с нетрадиционной ориентацией нужно казнить или как минимум пороть. В последнем выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» композитор объяснил, что это было лишь неудачной шуткой, а сам он нормально относится к геям.

«За базар нужно отвечать. Естественно, я не имел в виду смертную казнь. Это была просто дурацкая шутка. Наверное, это недопустимо», — оправдался Дробыш.

По словам продюсера, в его окружении большое количество представителей нетрадиционной ориентации, и они восприняли его высказывание как неудачную шутку. Виктор Дробыш рассказал, что за свою карьеру неоднократно работал с артистами, которых можно отнести к ЛГБТ-сообществу. Для самого композитора, ориентация музыканта не имеет никакого значения, ведь сексуальные предпочтения не характеризует человека ни с положительной, ни с отрицательной стороны.

Недавно он презентовал свой новый проект — музыкальный бойз-бенд «Не говори маме». Оказалось, что один из участников группы гей и давно раздумывает о каминг-ауте.

«Влад Курасов. Он не возражает, если об этом будут знать, да и мне как-то все равно на это», — заявил продюсер.

В шоу Виктор Дробыш также высказался о песне Russian Woman Манижи, которая представит Россию на Евровидении. Композитор не считает трек «стопудовым хитом», а сам музыкальный конкурс назвал мероприятием, где приветствуется «горлопанство».