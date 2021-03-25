Ученые из США обнаружили общие гены у людей и древних безголовых океанических существ

Вашингтон, 25 марта. Современные люди имеют гены схожие с теми, которыми обладают доисторические безголовые океанические существа. Их возраст достигает 555 млн лет.

Ученые не исключают, что те организмы были первыми, кто населял Землю. Указанные многоклеточные существа не имели головы и внешне напоминали диски, которые лежали на дне океана. Не исключено, что они на ходу поглощали органическую пищу.

Новые исследования дают возможность предположить, что значительные части фрагментов генов сегодня наблюдаются в организмах современных людей. Таким образом биоматериал древних существ сохраняется в течение уже 555 млн лет. Считается, что благодаря им человек имеет способность к регенерации кожных покровов и обладает иммунной системой.

Британские ученые объяснили разницу в размерах мозга человека и обезьян. Оказалось, что человеческий орган превосходит животный как по размеру, так и по количеству нейронов. При этом их геномы совпадают на 99%, объяснили биологи.