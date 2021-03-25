У бывшей жены Баскова изъяли украшения по делу экс-губернатора Белозерцева

Москва, 25 марта. Арестованный бизнесмен Борис Шпигель недоволен тем, что следователи заинтересованы его дочерью. Недавно правоохранители изъяли в доме у Светланы Шпигель ювелирные изделия.

Борис Шпигель подчеркнул, что драгоценности являются собственностью дочери, которые ей ранее подарил тогда еще супруг, певец Николай Басков.

Сам предприниматель проходит обвиняемым по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который уже отстранен от должности и находится в СИЗО.

Следствие считает, что Шпигель и еще один бизнесмен давали взятки главе региона за помощь в получении госконтрактов и успешном их выполнении. Сумма незаконного вознаграждения оценивается в 31 миллион рублей, сообщал ФАН.