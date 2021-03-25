Аудиторы Счетной палаты указали на ситуацию с сельской ипотекой в регионах

Москва, 25 марта. Счетная палата Российской Федерации пришла к выводу, что льготная ипотека в РФ недоступна гражданам из 14 субъектов страны.

Реализация программы развития российских сельских территорий была проанализирована органом государственного финансового контроля. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ведомства считают, что программе необходима доработка и расширение. В сообщении палаты указывается:

«Как показал анализ, она оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов по причине их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки».

Минсельхоз в прошлом году скорректировал порядок предоставления пособий. Жители села, которые не работают в социальной сфере или агропромышленном комплексе, не могут претендовать на получение льготы. Аудиторы палаты уверены, что многие россияне, находившиеся в очереди на получение недвижимости, потеряли возможность государственной поддержки. Согласно статистике, могли пострадать около 40% граждан, включенных в списки на улучшение условий проживания.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что необходимо поддержать региональное разделение льготной ипотеки.