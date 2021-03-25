Шойгу анонсировал создание нового полка ВДВ в Крыму

Москва, 25 марта. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году в Крыму будет развернут штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

По его словам, к настоящему моменту ВДВ вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования и готовы ответить на любые военные угрозы, однако Минобороны РФ планирует продолжить наращивание боевых возможностей Воздушно-десантных войск.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

Глава ведомства также добавил, что в феврале 2021 года ВДВ получили десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. При этом до конца нынешнего года ВДВ получат еще два комплекта таких машин.