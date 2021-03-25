Пилоты успели катапультироваться из разбившегося в Англии самолета Hawk T1

Лондон, 25 марта. Штурмовик и учебно-тренировочный самолет Hawk T1 рухнул в юго-западной части Англии на территории графства Корнуолл. Полицейские уже подтвердили факт падения.

Установлено, что разбившийся боевой самолет для тренировочных полетов принадлежал военно-морской авиации. На борту находились два человека. Пилоты успели катапультироваться и отделались в итоге незначительными повреждениями.

В Мексике разбился военный борт марки Learjet. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек, сообщал ФАН.