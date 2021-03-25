Нефтяной обед по расписанию: зачем США наращивают закупки энергоносителей из России

США вводят санкции на строительство «Северного потока — 2» и настаивают, чтобы Европа, в первую очередь Германия, меньше покупала российский газ, но при этом сами наращивают закупки российских энергоносителей. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Максимум по нефти

Соединенные Штаты, несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19 и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к РФ, по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года. Это следует из отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%. Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

Кроме того, доля РФ в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов США в прошлом году достигла почти семи процентов. Это также стало рекордом. Еще 20 лет назад этот показатель не превышал и одного процента, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5 процента в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7 процентов в 2019-м.

Американцы покупают русскую нефть

Александр Разуваев отметил, что первые поставки российской нефти в США были символическими, датируются 2003 годом. Фактически это была пиар-акция «Юкоса». Раньше доля нефти из России в импорте США была 0,5%, теперь 7%.

«CША импортируют около 7 млн баррелей черного золота в сутки, из России — примерно 0,5 млн баррелей. Грубо говоря, США выплачивают России 30 млн долларов в день. Американский спрос серьезно поддержал цены на российскую экспортную смесь Urals. Причина проста: США не вводили санкции на российскую нефть, но ввели на венесуэльскую — ее больше нельзя покупать. И теперь американские НПЗ вынуждены заменять ее на российскую, потому что им требуется мазут, чтобы делать бензин», — пояснил Александр Разуваев.

По его мнению, это обычная рыночная история. Холодная война и геополитика сами собой, а нефтяной обед по расписанию. Данный факт, конечно, имеет особое значение в контексте отношений США с Германией и Европой. США вводят санкции на строительство «Северного потока — 2» и настаивают, чтобы Европа, в первую очередь Германия, меньше покупала российский газ, но при этом сами наращивают закупки российских энергоносителей.

«Эта ситуация говорит в пользу дальнейшего увеличения поставок нефти в США из России. Севший на мель в условиях сильнейшей песчаной бури и вставший поперек Суэцкого канала гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы уже сутки перекрывает движение в обоих направлениях. В пробке застряли танкеры, на борту которых находится 10 млн баррелей сырой нефти, а это почти пятая часть ежедневных глобальных поставок», — добавил Александр Разуваев.

На новостях о блокировке канала фьючерсы на нефть подскочили больше чем на 5%. Если освобождение канала затянется, то американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти. Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря, России и Северной Африки.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.