Нарушением домашнего ареста Соболь пытается повторить «кейс Навального»

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь провоцирует правоохранительные органы на ее перевод из-под домашнего ареста в СИЗО, преследуя задачу по радикализации протеста и повторению сценария лета 2019 года. Ее цель — переключение повестки на себя и выведение как можно большего количества людей на улицы.

На данный момент Соболь по решению суда находится под домашним арестом, который 19 марта был продлен на три месяца — до 23 июня. Согласно его условиям, сотруднице ФБК запрещено покидать квартиру, пользоваться гаджетами и интернетом. Однако в воскресенье, 21 марта, Соболь намеренно нарушила меру пресечения ради визита в церковь. Ее адвокат Владимир Воронин напомнил о подаче ходатайства 1,5 месяца назад, однако следственные органы отказали в его удовлетворении.

Своим демонстративным нарушением условий домашнего ареста Соболь позволяет правоохранительным органам рассмотреть вопрос о переводе ее в СИЗО, тем самым почти полностью копирует «кейс Навального». Единственное исключение — юрист ФБК не покидала пределы РФ. В остальном она полностью повторяет путь основателя ФБК.

Например, Навальный неоднократно нарушал правила условного и испытательного сроков, в частности не всегда отмечался в отделении полиции. Это стало главной причиной замены ему условного срока на реальный. Соболь сделала то же самое — она нарушила условия помещения под домашний арест. Согласно ч. 14 ст. 107 УПК РФ суд вправе заменить меру пресечения на более строгую, то есть на помещение в СИЗО.

После заключения Навального под стражу была организована серия незаконных митингов, которые сопровождались беспорядками и агрессией в отношении представителей правопорядка.

Акции закончились многочисленными уголовными делами и штрафами в отношении участников. Цель у Соболь сейчас аналогична — попытаться вывести как можно большее количество россиян на незаконные акции, устроить беспорядки и подбить людей на столкновения с полицией, тем самым радикализовав протест.

Главный вопрос заключает в том, готовы ли россияне выйти за нее и получить крупные штрафы. Возможно, что для подсчета потенциального количества митингующих и появился сайт, где ФБК предлагает желающим отметиться, готовы ли они поучаствовать в уличных акциях. Заявленная цель сотрудников фонда — 500 тысяч человек по всей стране. Несмотря на то, что портал заработал только во вторник, 23 марта, уже спустя сутки медиасообщество выяснило, что ФБК оставил возможность для накрутки численности через ботов.

Если правоохранительные органы решат перевести Соболь в СИЗО, то это позволит ей актуализировать тезис о «кровавом режиме», который не дает ей действовать как «политику». Это же может стать предлогом для проведения митинга, о котором ранее не раз заявлял Волков.