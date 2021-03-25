Эксперты FinExpertiza оценили положение бизнеса в регионах России

Москва, 25 марта. Убытки были зафиксированы в 29,4% средних и крупных российских компаний по итогам 2020 года. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По результатам оценки, худшими для ведения бизнеса в абсолютном значении стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Санкт-Петербург, Татарстан и Красноярский край. На организации в этих регионах пришлось две трети всех потерь отечественного бизнеса.

По динамике самые серьезные проблемы эксперты обнаружили в ЯНАО. За прошлый год убытки там выросли в 61,5 раза до 529,2 млрд рублей. Наиболее пострадавшей оказалась нефтедобывающая отрасль, отмечено в отчете.

Что касается доли убыточных компаний, то минимальные значения зафиксированы в Республике Алтай (16,9%) и Ингушетии (21,4%), а максимальные аналитики отметили в Ненецком автономном округе (60,9%) и Еврейской автономной области (52,5%).

По отраслям худший результат продемонстрировала торговля, лишившаяся 1,15 трлн рублей. Это 21,6% общих убытков бизнеса, подчеркнули в FinExpertiza.

Прибыль среднего и крупного бизнеса в России в прошедшем году показала рекордное падение впервые за 12 лет. Однако без государственной поддержки показатели могли бы оказаться заметно хуже, также сделали вывод эксперты консалтинговой компании.