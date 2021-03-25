Терапевт назвал три основных признака весеннего авитаминоза

Москва, 25 марта. Быстрая утомляемость, кровоточивость десен и землистый цвет лица — это одни из самых распространенных признаков весеннего авитаминоза.

Изменившийся цвет лица в первую очередь свидетельствует о необходимости обратить внимание на свое общее состояние, заявила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. Некоторые люди чувствуют недомогание уже сейчас, так как обычно истощение организма начинается еще в конце зимы.

«О начале авитаминоза можно говорить еще с конца февраля. Сейчас именно та пора, когда организму максимально необходима защита. Часто бывают перепады температурных режимов, это все сказывается и на иммунной системе», — заявил в беседе с «Москвой 24» врач диетолог Евгений Арзамасцев.

Чтобы улучшить самочувствие, нужно скорректировать питание. В рацион следует включить достаточное количество фруктов и овощей. В некоторых случаях необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил витаминные добавки. Самостоятельно приобретать их не рекомендуется.

Дефицит витамина К может ускорить старение организма, заявила заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина. Этот элемент содержится в продуктах зеленого цвета. К тому же витамином К богата и печень.