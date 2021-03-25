Минздрав РФ сообщил о неврологических нарушениях у переболевших COVID-19

Москва, 25 марта. Практически у 100% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдаются неприятные последствия в виде нарушений нервной системы.

После коронавируса у человека могут появиться различные проблемы с нервами. Такое заявление журналистам сделала внештатный специалист Минздрава РФ по реабилитации, профессор Галина Иванова.

«Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — отметила она.

Сегодня оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обновил данные по коронавирусу в России на 25 марта. За последние сутки российские медики выявили 9221 новый случай коронавируса в стране.