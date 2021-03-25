Дробыш раскрыл подробности судебного разбирательства с Самбурской

Москва, 25 марта. Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш подробно рассказал о громком конфликте с актрисой и певицей Настасьей Самбурской, который вырос до судебного разбирательства.

Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» в свое время захотела построить карьеру на сцене. За помощью она обратилась к Дробышу — одному из самых известных и успешных российских продюсеров.

«Мы решили порэповать, попробовали одни песни, но не зашло. На это ушло прилично времени и денег. Потом я понял, что она человек шансона», — вспомнил он.

По словам Дробыша, через год Самбурская получила премию «Шансон года». Продюсер посчитал свою работу выполненной. Тем более что у певицы началась концертная деятельность.

«Здесь она решила посчитать, что если потратиться на музыкантов, продюсера, на все, то у нее не так много денег получается поначалу. Вот, кажется, в чем собственно вся проблема. И тут она решила сделать так, чтобы ни с кем этими деньгами больше не делиться. Она отказалась выступать. Она отказалась в Питере работать за 2,5 миллиона [рублей]. Ей предлагали 70% на 30%. Она посчитала, что 30% мало для нее», — объяснил Дробыш.

Звезда посчитала, что продюсер не выполнил условия заключенного контракта, и подала в суд. Как отметил Дробыш, шансов у Самбурской не было, поскольку условия договора никто не нарушал.

«Но, судя по всему, бесстыдству нет границ, поэтому, проиграв суд, она умудрилась сказать, что его выиграла. Она хотела расторгнуть контракт на основании того, что мы ее обманули как потребителя, не сделали из нее звезду уровня, которого она хотела», — раскрыл он подробности скандала в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Суд в начале февраля этого года вынес решение по иску Самбурской к компании Дробыша. Продюсера обязали предоставить актрисе отчет о проделанной работе за несколько лет. На этом тяжбы, по его словам, не заканчиваются.