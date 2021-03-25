Житель Мурино обнаружил в квартире труп полуголого соседа со шприцем

Санкт-Петербург, 25 марта. Полиция расследует смерть ранее не судимого 33-летнего мужчины, труп которого нашел его сосед по лестничной клетке.

Уроженец Архангельска, проживающий в Ленобласти, обнаружил в соседней квартире тело мужчины и сообщил об этом в полицию. По приезде правоохранители обнаружили труп молодого мужчины, раздетого по пояс.

Приблизительно в полуметре от лежащего на спине скончавшегося валялся шприц для внутримышечных инъекций. Сотрудники полиции организовали проверку для выяснения причин и всех обстоятельств произошедшего.

Тело подростка с огнестрельным ранением нашли в доме на Олеко Дундича в Петербурге, сообщает ФАН.