Боевой самолет упал на жилой дом в Боливии, погиб один человек

Кочабамба, 25 марта. Военный самолет Hongdu K-8 упал в жилом районе города Сенката в департаменте Кочабамба. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает издание El Deber.

Cae avión militar sobre una vivienda de Sacaba en Cochabamba.



Una mujer perdió la vida según informe preliminar.



Piloto y copiloto de la aeronave presumiblente salvaron la vida, porque segundos después del hecho se vio a dos paracaidistas en la zona. pic.twitter.com/kQGgzhlNdb — Mauricio Noya (@moronoya) March 24, 2021

Согласно данным полиции, пилоты учебно-боевого самолета ВВС Боливии катапультировались в воздухе над городом после технической неполадки. Неуправляемый самолет с бортовым номером 663 рухнул на двухэтажный дом, в котором находились два человека. От полученных повреждений девушка скончалась на месте, ее брат был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana se ha estrellado este miércoles contra una casa en el municipio de Sacaba, Cochabamba, dejando al menos un muerto y dos heridos



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Un avión K8 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) cayó este miércoles en una casa en la ciudad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba (centro), dejando al menos una mujer muerta y un hombre herido. pic.twitter.com/7NuE4f4M7r — Lic. Roberto Altuve (@Roberto_Altuve) March 24, 2021

Местным жителям удалось не допустить распространения пожара, вспыхнувшего на месте падения — они перекрыли газоснабжение и начали тушить горящее здание самостоятельно до приезда пожарных. По словам свидетелей, при падении самолета не было мощного взрыва — это говорит о том, что пилотам удалось выработать все топливо.

Momento del impacto de la aeronave K8 en Sacaba. Notemos que el ruido del impacto es el del fuselaje y no hay explosión por lo que de deduce que los pilotos vaciaron el combustible antes de abandonar el avión. pic.twitter.com/hOYMSesxR7 — @johnarandiaperiodista (@JohnArandia) March 24, 2021

Начальник полиции Кочабамбы Джонни Коралес сообщил, что пилоты — Нил Субьета Аларкон и Хуан Алькасар Вега — не пострадали. Один из них получил мелкие травмы в результате жесткой посадки, его напарник был доставлен на допрос в полицию. В ВВС Боливии подчеркнули: родственники погибшей и пострадавшего получат соответствующие компенсации, все военные самолеты застрахованы от подобных случаев.

La FAB indemnizará a las familias afectadas tras caída de una aeronave en Sacaba, Cochabamba. pic.twitter.com/SXM3HoMOtj — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) March 24, 2021

El Deber пишет, что местные жители очень недовольны тем, что самолеты ВВС Боливии проводят маневры над жилыми районами. Население Сенкаты требует прекратить тренировки пилотов в небе над городом. ВВС Боливии заявили о технических неполадках в самолете, однако прокуратура Кочабамбы распорядилась арестовать обоих пилотов, которым предъявляются обвинения в непреднамеренном убийстве. В настоящее время они находятся под наблюдением в военном госпитале Коссмиль.

В 2010 году Боливия купила шесть учебно-боевых самолетов Hongdu K-8 китайско-пакистанского производства за 58 миллионов долларов. ВВС Боливии используют их для патрулирования воздушного пространства и борьбы с наркотрафиком, поскольку наркодилеры часто перевозят кокаиновую пасту, которую производят в лесных районах страны, в соседние Парагвай и Бразилию. Помимо Боливии в Латинской Америке самолеты К-8 состоят на вооружении только ВВС Венесуэлы. Они также стоят на вооружении ряда стран Африки.