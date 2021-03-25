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Боевой самолет упал на жилой дом в Боливии, погиб один человек

Военный самолет упал на жилой дом в Боливии, погиб один человек

Кочабамба, 25 марта. Военный самолет Hongdu K-8 упал в жилом районе города Сенката в департаменте Кочабамба. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает издание El Deber.

Согласно данным полиции, пилоты учебно-боевого самолета ВВС Боливии катапультировались в воздухе над городом после технической неполадки. Неуправляемый самолет с бортовым номером 663 рухнул на двухэтажный дом, в котором находились два человека. От полученных повреждений девушка скончалась на месте, ее брат был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Местным жителям удалось не допустить распространения пожара, вспыхнувшего на месте падения — они перекрыли газоснабжение и начали тушить горящее здание самостоятельно до приезда пожарных. По словам свидетелей, при падении самолета не было мощного взрыва — это говорит о том, что пилотам удалось выработать все топливо.

Начальник полиции Кочабамбы Джонни Коралес сообщил, что пилоты — Нил Субьета Аларкон и Хуан Алькасар Вега — не пострадали. Один из них получил мелкие травмы в результате жесткой посадки, его напарник был доставлен на допрос в полицию. В ВВС Боливии подчеркнули: родственники погибшей и пострадавшего получат соответствующие компенсации, все военные самолеты застрахованы от подобных случаев.

El Deber пишет, что местные жители очень недовольны тем, что самолеты ВВС Боливии проводят маневры над жилыми районами. Население Сенкаты требует прекратить тренировки пилотов в небе над городом. ВВС Боливии заявили о технических неполадках в самолете, однако прокуратура Кочабамбы распорядилась арестовать обоих пилотов, которым предъявляются обвинения в непреднамеренном убийстве. В настоящее время они находятся под наблюдением в военном госпитале Коссмиль.

В 2010 году Боливия купила шесть учебно-боевых самолетов Hongdu K-8 китайско-пакистанского производства за 58 миллионов долларов. ВВС Боливии используют их для патрулирования воздушного пространства и борьбы с наркотрафиком, поскольку наркодилеры часто перевозят кокаиновую пасту, которую производят в лесных районах страны, в соседние Парагвай и Бразилию. Помимо Боливии в Латинской Америке самолеты К-8 состоят на вооружении только ВВС Венесуэлы. Они также стоят на вооружении ряда стран Африки.

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