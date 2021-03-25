Американские журналисты призывают Байдена и Путина сесть за стол переговоров

Вашингтон, 25 марта. Поведение американского лидера Джо Байдена и его отношение к президенту России Владимиру Путину ставит под угрозу мирное существование всего человечества, пишут американские СМИ.

Заочная пикировка президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина — лакомая тема СМИ, и мед для ушей оружейных лоббистов. Однако простые люди только пострадают, если главы государств не проведут совместный саммит как можно скорее, пишут американские СМИ CounterPunch и Salon. Автор статей, глава американской НКО «Институт государственной точности» (IPA) Норман Соломон уверен, что возросшее напряжение между странами возвращает мир под сень ядерных арсеналов. Именно поэтому журналисты американских СМИ призывают лидеров двух стран сесть за стол переговоров.

Можно как угодно относиться к оскорблениям, которые нанес Байден лидеру нашей страны, уверен Соломон, однако из его слов становится понятно, что мышление американского лидера застряло в эпохе «холодной войны». Сейчас важно, чтобы Байден взял себя в руки, потому что главное предназначение американо-русских отношений — не допустить уничтожения планеты в ядерном пожаре.

Байдену пора прекратить подыгрывать зверинцу из антироссийских средств массовой информации, военных и оружейных лоббистов, и сдержать свое предвыборное обещание — поставить дипломатию во главу угла и решать проблемы как настоящий политик. Однако, признает Соломон, шансы на это невелики. Байден не похож на одного из своих предшественников, экс-президента США Линдона Джонсона, который, несмотря на все противоречия в отношениях между СССР и США в 1967 году пошел на переговоры с генсеком СССР Леонидом Брежневым в Глассборо. Нынешний истеблишмент на дипломатию столь высокого уровня неспособен, и это большая проблема современной Америки.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о визите американской делегации в Мехико. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард уверен, что для остановки потока мигрантов необходимо в первую очередь побороть бедность в странах Северного треугольника.