Семимесячная малышка осталась с папой дома и умерла при загадочных обстоятельствах

Нижний Новгород, 25 марта. Семимесячная девочка осталась с отцом в доме на Советской улице в Дзержинске и внезапно перестала дышать. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Страшный симптом заметил родитель малышки, он тут же побежал за помощью к соседям. Те немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи на месте констатировали смерть младенца.

Сейчас расследованием загадочной смерти ребенка занимается местная полиция. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин и всех обстоятельств произошедшего.

Молодая семья снимала оргии с 11-месячной дочкой и сбывала видео в Сеть. Ростовские следователи возбудили против родителей уголовное дело, сообщал ФАН.