Пропавшую в Новодвинске девушку нашли мертвой без головы

Архангельск, 25 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 33-летней девушки. Последним, кто ее видел, оказался 40-летний сожитель.

Предполагаемого преступника задержали. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения мужчины под стражу, передает пресс-служба управления СКР по Архангельской области. Криминалисты установили, что убийство произошло в квартире, где проживала пара.

Информацию о розыске пропавшей новодвинки распространили в социальных сетях 24 марта. В итоге тело молодой женщины нашли обезглавленным в лесном массиве под Новодвинском. Голову погибшей так и не обнаружили. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.