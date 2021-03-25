Политика сдерживания со стороны Запада очевидна для России

Москва, 25 марта. Западные страны ведут политику сдерживания и пытаются «подавить» Россию. Об этом на встрече с журналистами сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что такая деятельность является постоянной и целенаправленной. Москва видит ее невооруженным взглядом, так что поведение западных государств является очевидным для российского руководства.

Недавно США в очередной раз продемонстрировали попытку помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал Федеральному агентству новостей, что подобные выпады не помешают реализации проекта.