Песков заявил о готовности России к равноправному диалогу с НАТО

Москва, 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность руководства РФ к субстантивному и равноправному разговору с представителями Североатлантического альянса.

Об этом Песков сообщил в ходе очередного брифинга для СМИ. По его словам, Россия давно готова к возобновлению диалога с НАТО на основе уважения взаимных интересов и подлинного равноправия, но до сих пор не получила каких-либо предложений на сей счет.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО предстоит сделать выбор между конфронтацией и переговорами с РФ, усидеть же Альянсу на двух стульях не получится. Об этот сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Ранее пресс-секретарь российского президента подтвердил заинтересованность РФ в диалоге с Японией на тему Курильских островов.