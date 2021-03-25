Труп пропавшего месяц назад мужчины нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 марта. Очевидцы обнаружили под снегом рядом с канавой мертвого незнакомца и обратились в полицию. По данному факту организована проверка.

Тело мужчины было найдено на территории садоводства Хрусталь в Волховском районе Ленобласти. Предположительно, погибшим является 54-летний житель Пупышева, который пропал в феврале текущего года, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно ориентировке, исчезнувший был плотного телосложения с серыми глазами. В день пропажи на нем была серая куртка, темный джемпер, спортивные штаны и черные полуботинки. Личность и причину смерти мужчины устанавливают эксперты.

Труп пожилого москвича с ножевыми ранениями нашли рядом с домом по улице Адмирала Лазарева в столице, сообщало РИАМО. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве.