ВДНХ в 12-й раз подряд поддержит глобальную экологическую акцию «Час Земли»

Москва, 25 марта. Подсветку пяти знаковых павильонов ВДНХ отключат на час в субботу, 27 марта, в знак поддержки глобальной экологической акции «Час Земли».

Павильоны «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка останутся без освещения с 20:30 до 21:30, сообщает сайт мэра и столичного правительства. В городке подсветку в рамках акции отключат впервые, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В экологическом «Часе Земли» участвует только архитектурная подсветка, безопасность посетителей не пострадает.

Акция призвана привлечь внимание к эффективному расходованию ресурсов и изменению климата на планете. Уже в 12-й раз ВДНХ поддерживает эту идею, выключая художественную подсветку, пишет издание «Вести Подмосковья».

Ежегодно «Час Земли» поддерживает все больше людей и организаций, они отключают электроприборы и гасят внешнюю подсветку. Акция проходит в последнюю субботу марта.

Правительство Москвы принимает активное участие в экологической акции, будет отключена подсветка более 2 тыс. объектов. Без светового оформления на час останутся здания Совета Федерации, Госдумы РФ и столичного правительства.