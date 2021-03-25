Шейнин осадил либеральных экспертов за оправдание авиаударов НАТО по Белграду

Москва, 25 марта. Ведущий Первого канала Артем Шейнин не сдержал эмоций в эфире, когда либеральные эксперты попытались оправдать авиаудары НАТО по Югославии в 1999 году.

Оживленная дискуссия между экспертами произошла в эфире передачи «Время покажет», либеральные эксперты Дмитрий Некрасов и Андрей Никулин начали оправдывать действия НАТО в Югославии в 1999 году необходимостью прекратить этнические чистки, которые якобы были инициированы Белградом в Косово. Однако во время бомбежки пострадали как косовские албанцы, так и сербские граждане, что говорит скорее о двойных стандартах НАТО.

«У либералов в головах есть безусловно «порядочная и гуманная» идея, что можно бомбежками прекратить смерти. Они найдут оправдание любому скотству, которое идет оттуда», — цитирует ответ Шейнина «Экономика Сегодня».

Шейнин отметил, что если продолжать параллели, то следующий авиаудар должен быть нанесен по Киеву за преступления против мирных граждан донбасских республик. Саркастичное предложение Шейнина заставило Андрея Никулина обвинить российских патриотов в желании разбомбить «братский Киев».

«Когда в начале программы нужно было разбомбить Белград для благих целей, вы были за. Любитель бомбить другие города. Патриот, блин, русский», — ядовито парировал заявление Никулина Шейнин.

Стоит отметить, что Югославию регулярно вспоминают при обсуждении ситуации на юго-востоке Украины. По мнению генерал-полковника Леонтия Шевцова, НАТО готова повторить подобный сценарий в Донбассе силами ВСУ.

Украинских политиков тем временем призвали отказаться от термина «Донбасс». Как передал сайт 360tv.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Донбасса не существует.

В ответ на это российско-украинский публицист и политконсультант Анатолий Вассерман предложил Данилову ознакомиться со школьным курсом географии.