Мы продолжаем рассказывать о том, как чувствуют себя мама и малыш на разных сроках беременности. На вопросы журналиста ФАН отвечает наш постоянный эксперт, кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова.

Пришла пора 12 недели беременности, которая завершает собой трудный и волнительный первый триместр. Позади наибольшая уязвимость эмбриона к внешним условиям среды, все связанные с этим страхи и тревоги позади, токсикоз потихоньку отступает, а впереди будущую маму ждет приятное и спокойное состояние, которое длится примерно с 12 по 24 неделю и называется «золотым» периодом беременности.

Интересное положение для окружающих пока остается тайной, а едва заметно подросший животик все еще легко скрыть под более просторной одеждой. Для первых шевелений пока что, конечно же, рано, но гормональная буря немного успокоилась, женщина уже привыкла к своему новому состоянию и с каждым днем готовиться к ответственной роли будущей мамы.

Малыш на этом сроке еще слишком мал, чтобы хоть сколько-то заметно проявить себя внутри живота, и женщине не терпится увидеть, как выглядит ребенок хотя бы на фото с аппарата УЗИ. Что ж, скоро такая возможность ей будет предоставлена, ведь 12 акушерская неделя беременности — оптимальный срок для проведения важнейшего первого скрининга.

Расскажем, что интересного происходит с малышом и мамой в этот период, какие обследования необходимо пройти, чтобы убедиться, что все идет как надо.

Развитие плода на 12 неделе беременности

За прошедшие три месяца малыш значительно подрос — его вес теперь составляет примерно 17–18 г, а в длину он вытянулся до 6–8 см. По размерам плод на данном этапе напоминает средний лимон. Мария Прохорова рассказывает, что кроха все больше становится похож на человечка, но все еще имеет непропорционально большую голову по сравнению с остальным туловищем.

Все основные органы и ткани уже сформированы, и теперь происходит их постепенное развитие и совершенствование. Некоторые системы даже способны вполне полноценно функционировать. Перечислим наиболее значимые изменения, происходящие на данном сроке.

На крохотном тельце появляются первые волосики.

Пальчики на ручках и ножках больше не соединены перепонками.

Вовсю формируются ногтевые пластины.

Сердцебиение отчетливо прослушивается.

Потихоньку формируется желудочно-кишечный тракт, начинает вырабатываться желчь.

Мышцы гортани совершенствуют процесс глотания, и плод уже способен заглотить небольшое количество околоплодных вод, их выведение происходит через мочеполовую систему.

Постепенно развивается эндокринная система.

Созревает вилочковая железа — один из основных компонентов иммунной защиты, данная железа продуцирует лимфоциты и стимулирует выработку антител.

Скелет все еще представлен мягкой хрящевой тканью, но уже находится на стадии окостенения.

Что касается нервной системы, то она медленно, но верно становится все более совершенной. Пока что на рефлекторном уровне присутствуют первые проявления мимики: малыш умеет зажмуриваться, открывать и закрывать рот. Он непроизвольно шевелит ручками и ножками. Происходит движение грудной клетки, которое имитирует полноценный дыхательный цикл. Развивается сосательный рефлекс.

Все явственнее прослеживаются будущие черты лица младенца.

Продолжает свое формирование плацента — временный орган, образованный из хориона и выполняющий в первую очередь функцию защиты плода от любого неблагоприятного воздействия извне. Окончательно процесс созревания плаценты завершается на сроке 14–16 недель. Некоторым будущим мамам по результатам ультразвукового исследования ставят диагноз «предлежание хориона». Мария Прохорова объясняет, что данное явление не представляет собой абсолютно никакой опасности и по мере роста матки плацента вместе с ней будет постепенно подниматься.

Как чувствует себя мама на 12 неделе беременности

Итак, самый непредсказуемый и рискованный для зарождающейся жизни период пройден, малыш достаточно прочно закрепился и продолжает свое активное развитие. Самое главное для него сейчас — спокойствие и хорошее самочувствие мамы. Какие же важные изменения происходят в организме беременной и как она себя чувствует к концу первого триместра?

К этому времени женщина привыкает к своему новому состоянию, ее чуть меньше тревожит токсикоз, а постоянные дискомфорт и слабость постепенно проходят. Не стоит переживать, если утренняя тошнота по-прежнему сохраняется, полностью неприятный симптом уйдет несколько позже — к 14–16 неделе, когда уже полностью будет сформирована плацента.

Мария Прохорова предупреждает о возможных небольших изменениях в работе кишечника.

«Сейчас и в дальнейшем очень важно, чтобы у женщины был более регулярный стул, и за этим нужно следить», — комментирует акушер-гинеколог.

Наладить работу желудочно-кишечного тракта поможет правильное питание, употребление в пищу большого количества зеленых овощей, соблюдение питьевого режима и умеренные физические нагрузки.

Матка продолжает увеличиваться в размерах, она давно вышла за пределы лона и постепенно поднимается в брюшную полость. За счет этого она оказывает чуть меньше давления на мочевой пузырь, и частота позывов к мочеиспусканию уменьшается, зато может давить на кишечник, доставляя некоторый дискомфорт.

Как правило, к этому времени женщине из-за растущего животика может стать тесно в любимых брюках или узких джинсах. Уже на этом сроке беременной рекомендовано носить более комфортную одежду. То же самое относится и к нижнему белью. Бюстгальтер должен быть удобным и мягким, чтобы не нарушать процесс кровообращения в увеличивающейся молочной железе.

Возможно появление изменений на коже в виде пигментных пятен, которые порой сопровождают беременность и сильно пугают будущих мам.

«Это связано с активным действием гормонов, — успокаивает Мария Прохорова. — Такие нюансы, как правило, проходят либо сразу после родов, либо в течение ближайшего времени».

Есть и приятные новости — в этот период многие женщины отмечают, что волосы стали более пышными, объемными и блестящими, а состояние ногтей заметно улучшилось.

После 12 недели беременную перестают мучить эмоциональные качели. Гормональный фон более-менее нормализуется, и настроение становится более стабильным. Впрочем, близким людям не стоит забывать, что женщина по-прежнему находится под влиянием гормонов, поэтому эмоциональные всплески — явление нормальное. К этому нужно отнестись с пониманием и немного потерпеть. Сейчас будущая мама как никогда нуждается в поддержке и любви со стороны родных.

На этом сроке уже возможна незначительная прибавка в весе, однако доктор предупреждает, что она не должна превышать 2,5 кг и рекомендует стараться не набирать более 300 г в неделю. Есть женщины, которые к этому моменту не прибавляют совсем, это тоже вариант нормы.

Выделения должны быть слизистыми и прозрачными, могут стать чуть более обильными, чем раньше. Это нормально. А вот боли внизу живота в идеале не должны беспокоить женщину.

«Возможны слабые потягивающие боли, — поясняет Мария Прохорова. — Порой они могут быть связаны с запорами, но тем не менее лучше все же при появлении любых болевых ощущений своевременно обращаться к врачу».

Какие обследования необходимо пройти на сроке 12 недель

Несмотря на то, что самое опасное для плода время уже позади, риски замершей беременности существуют на любом сроке, поэтому будущая мама обязательно должна встать на учет в женскую консультацию, если до сих пор еще этого не сделала, регулярно наблюдаться и проходить все назначенные врачом обследования.

Мария Прохорова предупреждает, что самостоятельно определить состояние ребенка не представляется возможным, поскольку шевелений плода женщина пока не ощущает, а параметры сердцебиения невозможно определить в домашних условиях даже с помощью специальных датчиков.

«Может быть небольшое ухудшение самочувствия, — объясняет наш эксперт. — Но это не является прямым признаком замершей беременности, поэтому женщины проходят скрининговое обследование на данном этапе, а при любом недомогании следует обращаться к врачу».

Поэтому будущим мамам рекомендуется встать на учет по беременности как можно раньше. Кстати, за постановку на учет до 12 недель даже полагается некоторое пособие от государства. Выплата небольшая, но все же.

Важно! На сроке 12–13 недель проводится первый пренатальный скрининг, который позволяет выявить возможные пороки развития плода на раннем этапе, если таковые имеются.

В это важнейшее обследование входит высокопрофессиональное УЗИ и особый анализ крови. Диагностика должна проводиться врачом, который специализируется на выполнении таких скринингов. На аппарате доктор увидит общее состояние малыша, а также ряд важных параметров, таких как толщина воротникового пространства (ТВП), длина носовой кости, копчико-теменной размер, окружность головы и некоторые другие.

Многим родителям не терпится поскорее узнать пол будущего ребенка. Мария Прохорова поясняет, что на 12 неделе можно лишь предположить, появится на свет мальчик или девочка, но достоверно определить пол можно только по анализу крови. Или придется подождать следующего планового УЗИ, которое делается на сроке 20–22 недель.

В день проведения ультразвукового обследования пациентка параллельно сдает кровь, которая отправляется в лабораторию, где специальная программа рассчитывает генетические риски у плода.

Иногда случается так, что приходят плохие результаты. В таком случае Мария Прохорова призывает в первую очередь не паниковать, поскольку на параметры скрининга влияет много факторов, в том числе, например, расчет возраста. Если будущие родители старше 35 лет, то в программе автоматически закладывается возрастной параметр и результаты будут чуть хуже, чем у более молодых пациенток. В любом случае решение всегда остается за женщиной, и доктор не имеет права склонять ее в ту или иную сторону. Он может только успокоить, поддержать и проинформировать о возможных вариантах развития событий.

Если женщина еще не успела обследоваться при постановке на учет, то первый скрининг можно совместить с классическим обследованием и сдать общий анализ крови и мочи. Кроме того, сейчас самое время посетить узких специалистов. В обязательном списке:

терапевт;

стоматолог;

отоларинголог;

офтальмолог;

другие врачи — при наличии показаний.

Рекомендации акушера-гинеколога на 12 неделе беременности

Традиционно завершаем статью рекомендациями Марии Прохоровой о том, что можно и чего нельзя на данном сроке.

Простуда. Разумеется, желательно не болеть вовсе, поэтому, несмотря на то, что формирующаяся плацента уже частично взяла на себя функцию по защите малыша, женщине желательно поберечь себя и по возможности отказаться от посещения мест большого скопления людей. Если же неприятность все же случилась и у будущей мамы появились классические симптомы ОРВИ, такие как кашель, насморк, температура, першение в горле, ей следует не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу. Крайне желательно избегать приема антибиотиков на всем периоде беременности!

Лечение зубов. Зубы лечить можно, разумеется, заранее предупредив стоматолога о своем положении. Специалисты четко знают, какой тип анестезии возможно применять для беременных женщин. Более того, санировать ротовую полость необходимо, поскольку любые патологии в ней являются потенциальным источником инфекции.

Изжога. Это неприятное явление беспокоит многих будущих мам на протяжении всей беременности. Среди основных мер профилактики можно выделить следующие:

стараться есть небольшими порциями в своем обычном режиме;

избегать острого, жареного и мучного;

пища не должна быть обжигающе горячей;

принимать горизонтальное положение желательно не раньше чем через 1,5–2 часа после еды, чтобы пища успела как следует усвоиться;

категорически запрещены такие народные методы избавления от изжоги, как разведенные в воде сода или уксус! А вот, например, пожевать жвачку не возбраняется, если этот прием помогает облегчить состояние.

Физические нагрузки. Чрезвычайно важны для беременной. Главное правило — они должны быть безопасны и не доставлять дискомфорт. Силовые тренировки, поднятие тяжестей, бег и велосипед лучше отложить на потом. Будущей маме подойдет все, что физиологично: простая ходьба в нормальном темпе, плавание, мягкие расслабляющие практики типа пилатеса и йоги, специально разработанные программы по аквааэробике. Движение — это жизнь, но усердствовать и перенапрягаться в этот деликатный период все же не стоит.

Питание. Здесь вряд ли можно сказать что-то новое. Основные принципы остаются неизменными на протяжении всей беременности. Женщина должна питаться регулярно, сбалансированно и не допускать переедания. Намеренно увеличивать порции не нужно — малыш и так получит все необходимое. Ешьте в то время, в которое привыкли, не пропуская привычных приемов пищи, но и не добавляя новые. Такой подход обеспечит нормальный физиологичный набор веса. В основе рациона должны быть овощи и белок. Под запретом сладкое, фастфуд, переработанное мясо. Если хочется полакомиться чем-то вкусненьким, лучшее решение — горсть свежих ягод.