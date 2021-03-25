Зельфира Трегулова: Третьяковка покажет Европе главного русского художника

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в эксклюзивном интервью ФАН рассказала о возобновлении международной выставочной деятельности музея после тяжелого «коронавирусного» года с закрытыми из-за пандемии границами.

— Зельфира Исмаиловна, культура не имеет границ, но из-за пандемии международная выставочная деятельность музеев была практически свернута. Так, картины великого русского художника Ильи Репина не попали Париж, хотя их там ждали еще осенью прошлого года. Когда выставка пройдет в Париже и будет ли она столь же масштабной, как ретроспектива «Илья Репин», представленная весной 2019 года в Новой Третьяковке в Москве?

— Первый раз разговор о выставке картин Ильи Репина в Париже зашел лет пять назад. Я только-только была назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. Во время поездки в Париж в связи с одним из проектов я узнала, что со мной хочет встретиться директор музея Пти-Пале. Он мечтал сделать выставку Репина в Париже.

Пти-Пале — один из самых заметных музеев Франции. Третьяковская галерея в 2016 году принимала участие в замечательной выставке «Искусство мира». Предоставленное нами полотно «Апофеоз войны» Василия Верещагина было завершением этой экспозиции про военные конфликты и мирные соглашения, начинавшейся с договора, подписанного Карлом Великим.

Я высказала нашу заинтересованность в показе серьезной, масштабной выставки Репина в Париже в этом музее. Сотрудничество представляло интерес еще и потому, что на тот момент Третьяковка сама начала готовить большую ретроспективу Репина, которая состоялась в 2019 году в Москве, — ее посетило более 600 000 человек.

Одновременно, к нам обратился музей Атенеум (Финляндия), который тоже хотел организовать выставку картин Репина. Тогда мы договорились, что начнем выставку Репина осенью 2020 года в Париже, а весной 2021-го она переедет в Хельсинки.

— Как шла подготовка выставки после того как были достигнуты все договоренности?

— Мы очень серьезно работали с европейскими коллегами. В Петербурге они встречались с руководством Русского музея. Понятно, что невозможно сделать полноценную выставку Репина, ориентируясь только на коллекцию Третьяковки — и без региональных собраний.

Мы обратили внимание европейских коллег и на собрание картин из художественной галереи Принстонского университета в США, где есть уникальное произведение Ильи Репина «Распятие Христово». По понятным причинам мы не смогли получить работу Репина для выставки в России, поэтому рекомендовали запросить ее для показа в Хельсинки и Париже. Выставка в Париже должна была открыться 13 октября 2020 года. К сожалению, из-за пандемии проект был перенесен на осень 2021 года.

Сейчас ситуация со сроками выглядит так: в столице Финляндии выставка Ильи Репина, в организации которой участвовали и Третьяковка, и Русский музей, проходит, как и планировалось. Она открылась в Финской национальной галерее (художественном музее Атенеум) 19 марта и продлится до 29 августа 2021 года. В Париже выставку можно будет увидеть с 10 октября 2021 года по 23 января 2022 года.

— Насколько велик интерес к классической русской живописи за рубежом? Почему именно в Хельсинки и Париже был интерес к выставке картин Ильи Репина?

— Репин — очень важный для Финляндии художник, финны любят его творчество. Он провел почти пятнадцать лет в своей усадьбе «Пенаты», которая располагалась на территории тогдашнего Великого княжества Финляндского, и в постоянной экспозиции музея Атенеум есть несколько его работ. В Хельсинки привезли около сотни картин в первый раз более чем за четверть века.

У наших французских коллег есть свой фокус внимания — они очень заинтересованы в показе работ парижского периода Репина с 1873 по 1876 год. Они заинтересованы показать Репина как художника, который вписывается в западноевропейский контекст.

На выставке будут представлены все главные работы Репина из собраний Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Будет и «Крестный ход в Курской губернии», и «Не ждали», и большое количество репинских портретов. И, конечно же, картина «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». Привязка конкретно этой работы к парижскому контексту связана с местом, где располагается здание Музея современного искусства Пти-Пале.

— Третьяковка — национальная галерея, достояние, с которым мы выходим и во внешний мир. Соответственно, вне политического контекста такая крупная выставка с символом русской живописи прочитываться не может. Именно Репин, а не современное искусство вывозится за границу. Нет интереса принимающей стороны?

— Для нас, конечно, очень важно показать действительно главного русского художника. Ретроспектива Репина, которую мы организовывали в 2019 году, показала, что Репин в русской живописи — это наше все. Очень многое в работах Репина проникнуто глубоким духовным смыслом и наполнено христианским содержанием. Я абсолютно уверена, что выставки в Хельсинки и в Париже действительно позволят представить этого художника во всей мощи его живописного дарования.

А ведь в советские времена его превозносили как художника, критикующего в своих произведениях существующий режим, — народовольческую серию интерпретировали именно таким образом, отметая и не замечая в ней глубокого общечеловеческого и духовного содержания.

Когда речь идет о выборе полотен современных художников для музея, я могу сказать только одно. Когда Павел Михайлович Третьяков покупал работы Репина, в частности картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», находившейся под запретом цензуры, это вызвало весьма жесткое противодействие части общества. Более того, Третьяков покупал работы Николая Ге — чья выставка, кстати, проходила в Третьяковской галерее лет десять назад, — общепризнанного сегодня художника, который как никто другой отражал евангельскую историю. Но эти работы находились под запретом цензуры, и этот запрет был снят через пять лет после смерти Павла Михайловича Третьякова, в 1903 году.

— Есть ли угроза, что каким-либо образом санкции могут коснуться вывозимых за рубеж художественных коллекций или отдельных работ?

— Во Франции существует закон, по которому французские музеи выдают государственные гарантии сохранности и возврата. В этом плане можно быть абсолютно спокойным: ни один суд не может оспорить эти государственные гарантии сохранности и своевременного возврата произведений. Такие гарантии выдаются всеми странами, всеми музеями, и Россия здесь — не исключение.

В Международный день музеев, 18 мая, мы открываем замечательную выставку Ивана Кудряшова — интереснейшего художника конца 1910-х — начала 1920-х годов. Сейчас мы получаем работы Кудряшова из Парижа — из Центра Помпиду, из Греции, из Узбекистана. Соответственно, и наше Министерство культуры выдает гарантии сохранности и возврата на работы русского художника.

— Упомянутая вами ретроспективная выставка Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском Валу в 2019 году, беспрецедентная по объему исследовательской работы и диапазону представленного материала, нашла продолжение в стенах европейских музеев. Что же ждет российского зрителя?

— 30 марта 2021 года в освободившихся «репинских» залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке откроется выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». В новой экспозиции займут место ранее не выставлявшиеся картины художника из запасников Третьяковской галереи, Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского и частных коллекций. Зрителю представят более 30 произведений живописи и графики, в основном — поздние работы мастера.

Особое место займет раздел, посвященный истории шедевра «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», который находится на реставрации с мая 2018 года. Каждая выставка картин Ильи Репина помогает по-новому взглянуть на творчество великого художника и раскрыть новые грани его таланта.