Замминистра просвещения Виктор Басюк: Российская идентичность формируется в школе

Школьное обучение в России уже не сможет существовать без дистанционных технологий. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Он также поделился своим мнением о проблемах среднего образования в стране, региональной специфике программ обучения и гаджетах в руках школьников.

Идентичность с региональными особенностями

— Виктор Стефанович, вы родились и долгое время работали в Иркутске — достаточно удаленном от центра регионе с самобытной культурой. Находит ли это отражение в особенностях образовательной системы области?

— Иркутск — интересный город. Он основан казаками, позже на его развитие серьезно повлияли семьи декабристов: пройдя каторгу, они практически полностью отдавали свое время просвещению, формированию культуры. Коренные жители, буряты, тоже имеют свою, языческую культуру, шаманистскую веру. Плюс к этому добавляется история со ссыльными, освоение БАМа, возведение северных городов, всероссийские молодежные стройки, куда ехала интеллектуальная молодежь. Вот такое постепенное наслоение истории. И при составлении образовательных программ надо с этим считаться.

— Получается, что в организации образования в каждом регионе России будут свои нюансы…

— Да, и их невозможно не учитывать, когда мы говорим о едином образовательном пространстве. Его формируют стандарты, но реализация всего в них обозначенного должна происходить с учетом ментальных особенностей регионов.

Региональную историю нужно преподавать в школах через так называемый «вариативный компонент» программ. При создании программ по предметам гуманитарного цикла надо закладывать изучение языков живущих на территории народностей, культуры, истории, потому что каждый предмет, который определен для единого образовательного пространства на уровне Российской Федерации, обязательно должен дополняться особенностями развития конкретного региона: через это формируется российская идентичность.

— Вам, когда пришли в министерство, пришлось много ездить? Что это дало вам как организатору процессов в федеральной образовательной системе?

— Мое знакомство со страной началось еще тогда, когда я работал заместителем президента Российской академии образования. Она позиционировала себя как высшее профессиональное экспертное сообщество, объединившее людей, которые глубоко погружены в науку, имеют достаточный жизненный и профессиональный опыт, выступают экспертами в вопросах образования, контроля содержательных программ, различных методических инструментов: учебников, учебных пособий. Тогда мы серьезно включились в работу с регионами, занимались вопросами, связанными с продвижением и развитием национальных языков, этнокультурного компонента. Эту деятельность потом я продолжил и в министерстве.

— Как менялась работа в министерстве под влиянием объективных внешних событий: новых современных реалий, мнения экспертного сообщества?

— Пожалуй, самые кардинальные изменения коснулись содержания образования: изменились федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Одним из важнейших достояний новых ФГОС является то, что они закладывают знаниевый подход, а во главу угла ставят личность, ее развитие. У нас ушло досконально прописанное содержание. У педагога появилась возможность вольно трактовать рекомендации и самостоятельно строить программу для своих классов, что вызвало большие сложности у тех педагогов, что привыкли работать точно по обозначенным документами пунктам.

С одной стороны, это плюс, с другой, есть и минусы. Например, ЕГЭ и ОГЭ — это основные моменты, когда мы видим результаты ребенка. Но мы при этом не видим промежуточных, следовательно, не можем оценить, какую тему ученик усвоил не полностью и далее, как снежный ком, недоусвоил остальные. Да, школьники пишут школьные контрольные работы после первого, второго, третьего класса, но никто не понимает уровень объективности в такой проверке знаний. Это те темы, над которыми предстоит работать, чтобы повысить качество образования. Если мы не имеем четкой логично выстроенной системы внешнего контроля, мы никогда не добьемся результатов.

— Почему мы не имеем такой системы?

— Это следствие рамочности содержания образования во ФГОС. Каждый учитель может выстраивать программу исходя из своего видения, определять, какую тему и когда будет изучать с детьми. И будем честными, у каждого учителя есть любимые темы, которым он уделяет больше внимания. А когда понимает, что многое не прошли, начинает гнать, не давая ребенку возможности все это освоить. Отсюда — нагрузка, недопонимание, неуспеваемость и более низкий результат при проведении проверочных работ, чем мог бы быть.

Если урок скучный, ученик достает телефон

— Прошедший год серьезно повлиял на систему обучения школьников. Несколько месяцев прошли в дистанционном формате для всех, удаленка долгое время оставалась у старшеклассников. И каждый раз в такой режим экстренно переводятся классы, где выявлен коронавирус у ученика или учителя. Как вы оцениваете результативность дистанционного образования для школьников?

— Год был, несомненно, очень сложным для всех участников образовательного процесса. Но благодаря профессионализму учителей, терпению и помощи родителей, старанию ребят мы его достойно пережили и вышли на традиционное очное обучение в воспитывающее и обучающее пространство наших школ.

Школа никогда не сможет быть только дистанционной. Ни один школьный предмет нельзя эффективно освоить на удаленке. Потому что предмет — это не только знание, это еще и воспитание, и живое общение учителя и ученика. Но школьное обучение уже не сможет существовать без активного применения дистанционных технологий как средства усвоения материала или отдельного фрагмента урока. Кроме того, оно дает ребенку возможность находиться в гуще образовательных событий, даже если он по болезни не может какое-то время посещать школу.

— А как вы относитесь к гаджетам в школе? В разное время обсуждались идеи оставлять их при входе на вахте, сдавать в общий ящик на время урока, запретить вообще — что из этого более жизнеспособно?

— Гаджет для ребенка и педагога сегодня — неотъемлемая часть социального существования, важный элемент личного пространства. Специальными запретами или отниманием телефона эту проблему не решить, только создашь дискомфорт и недопонимание.

На мой взгляд, здесь две важные составляющие. Первая — обязательная информационная гигиена, взаимоуважение: во время урока все гаджеты должны быть переведены в бесшумный режим и отключена вибрация. Вторая — время урока: это особое таинство общения учителя и учеников, его невозможно отрегулировать жесткими инструкциями или правилами, и многое зависит от мастерства учителя! Если урок интересный, захватывает ребенка, он сам не станет доставать телефон. А еще сейчас уже многие учителя используют гаджеты ребят как дополнительное средство поиска информации для целей урока, и тогда школьный урок становится увлекательным.

— Если говорить о новаторской школе, имеет ли она право на существование?

— Такой вид школ получил активное развитие в конце 1990-х годов. Это было нужно, потому что мы как раз пересматривали парадигму современной школы, определяли, какой она должна быть. Но проблема инновационной деятельности кроется в том, что мы опять четко не зафиксировали, какой результат должны получить.

Должна быть четкая система на входе: экспертное изучение проблемы, дальше — серьезный контроль реализации эксперимента и контроль за результатом, который позволяет признать успешность или неуспешность образовательного эксперимента. И только если он успешен, тогда внедрение. Пока у нас хаотичная картина с инновационными площадками. Кто занимается внедрением? Кто контролирует? Здесь Министерство просвещения должно взять на себя центральную роль в определении государственной политики в подходах к инновационной деятельности.

— Одним из видов инноваций в образовательном процессе могло бы стать внедрение популярных у молодежи каналов коммуникации и контента. Стоит ли, с вашей точки зрения, учителям осваивать подобные форматы? Например, изучать химию в формате записи видео для TikTok или вести стрим о проведении опыта? Проверять выученные наизусть стихи в режиме «баттла» у доски?

— Несомненно, чем учитель ближе к детям по их восприятию, чем больше внедряет технологии, популярные у молодежи, тем большим доверием он пользуется у ребят. Ведь именно за это многие школьники любят молодых учителей: они близки им по духу, по образу мысли и общению. Главное, чтобы любой формат, используемый учителем, был развивающим и имел воспитательный или образовательный контент.

Педагог должен быть включен в судьбу ученика

— Еще одна проблема, о которой много лет говорят педагоги, — бесконечные отчеты и различные документы, которые приходится писать, отнимая время от подготовки к урокам и развития талантов детей. Как вы считаете, нужно ли и здесь наводить порядок, как в вопросе инновационных программ?

— Знаете, в этой «кабале» виноваты не только чиновники от образования, ведь школа получает много запросов и от органов власти различных уровней, и от контрольно-надзорных органов, и от различных организаций. Еще проблема — большое число административного персонала в наших школах. В среднем, у директора — пять-шесть заместителей, каждый ведет управленческую деятельность. Чтобы ее оправдать, он требует каких-то действий и отчетов от учителей. Но давайте подумаем, необходимо ли школе такое число администраторов? Или это просто погоня за модой? Сначала был нужен завуч по учебной работе, потом — завуч по воспитательной работе, затем — завуч по обеспечению безопасности жизнедеятельности, информационно-коммуникационным технологиям. Но такое число администраторов вполне можно оптимизировать.

— Другой вечный неудобный вопрос — оплата труда. Ведь труд учителя — это постоянная вовлеченность в процесс, а не работа четко «с 9 до 18».

— Вопрос стоимости деятельности всегда достаточно субъективный. Человек так устроен, что стремится к повышению качества жизни, увеличению жизненных благ. А когда получает что-то, это устаревает уже через какой-то промежуток времени, и снова хочется больше. Но это не значит, что зарплата учителя не должна увеличиваться. Уже 10 лет зарплата учителей зависит от средней в регионе — думаю, это прогрессивный подход.

Конечно, хорошо, что в плане формирования системы оплаты труда мы дали свободу образовательным организациям, но не очень хорошо то, что учитель не до конца понимает, сколько за что получает. Поэтому важен отраслевой подход к вопросам, определяющим базовую часть зарплаты, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Это важно определить на федеральном уровне, но при этом оставить регионам возможность устанавливать индивидуальные компенсирующие выплаты, которые все-таки будут отражать специфику организации, ведь из 40 тысяч школ в России нет даже двух похожих. Это нельзя не учитывать при оплате труда педагога.

— А что вас мотивировало в детстве стать педагогом?

— Я никогда не думал, что буду заниматься педагогической деятельностью. Всегда мечтал поступить в медицинский. Но в десятом классе, выиграв городскую олимпиаду по биологии, приехал на региональный этап в педагогический институт, и мне очень понравилась обстановка. Подавая документы, поменял решение. А если говорить о чертах характера, которые были заложены родителями, то здесь я благодарен маме: она с детства воспитывала во мне лидерские качества, развивала коммуникационные навыки.

Потом еще один фактор: я еще был в достаточно юном возрасте, когда стал руководителем образовательной организации. Будучи студентом третьего курса, состоял в комитете комсомола курса и выдвинул идею создать педотряд на базе детского дома. Долго и серьезно готовились к первой встрече с ребятами, потом меня пригласили туда воспитателем — так я начал свою педагогическую деятельность. По окончании института меня назначили директором детского дома — это был самый сложный пост в моей карьере, ответственность за судьбы двухсот детей.

— Понятно, что в детском доме было непросто, но что именно оказалось самым сложным?

— Детские дома — специфические учреждения, проблема с кадрами там есть всегда. Мне часто задавали вопрос, почему я там работал. Но кто-то должен это делать, почему не ты, если можешь помочь? Это было же еще начало 1990-х, ребята были не очень ориентированы на то, чтобы получать знания. Поэтому в детском доме я получал большое удовлетворение от своей деятельности, потому что понимал, что вот дети, которые на тебя надеются. Если что-то смог им дать, значит увидишь благодарность завтра.

— Насколько система детского дома готовит детей к самостоятельной жизни?

— Никто не заменит родителей. Рядом с ними в семье ребенок все усваивает. А тут он не понимает, как готовят еду, как зарабатываются деньги: его опекают до 16 лет, потом выдают чемодан, какое-то количество денег — и он идет во взрослую жизнь, в училище, общежитие. И вот утро — и его никто не будит, все самому… Очень сложно это понять и приспособиться ко взрослой жизни.

— Это же давно известно. Разве не разрабатывались программы адаптации детей из детских домов к обычной жизни?

— Конечно, педагогическая наука разрабатывала такие программы. Этому посвящена и часть моих исследовательских работ. Но дело в том, что все это очень сложно преломляется на практике. Чего греха таить, нет специальной подготовки у людей в этих учреждениях. Педагог находится дома после работы, в воскресенье. А здесь воспитатель всегда с детьми — соответственно, не каждый человек, у которого есть семья, может работать в таком режиме.

У учителя, воспитателя должна быть включенность в судьбу ребенка. Если ты учишь детей, то должен понимать, что ты дашь этому ребенку. Иначе ты просто «материалодатель». Зачем знания ради знаний, которые потом все равно уйдут? Это особенность профессии: нужна не абстрактная любовь, а личностно-ценное отношение к тому, что ты делаешь.

Миссия учителя — помочь ребенку развиваться

— Оптимально подходящий современной школе учитель — какой он, по-вашему?

— Думаю, в современной школе должны быть разные учителя: и молодые, и опытные, и мужчины, и женщины. Так мы создадим хорошую среду для полноценного личностного развития, качественного образования и воспитания детей. Молодые педагоги близки школьникам по возрасту и обладают похожими компетенциями, но рядом с детьми должны быть и люди с богатым жизненным опытом.

Сейчас функция учителя меняется: он больше не «знаниедатель», так как современная школа — это институт социального развития. Нынешние дети, в отличие от тех, кто учился лет двадцать назад, получают большое количество информации извне, учитель для них — явно не единственный источник информации. И важно, чтобы учитель стал для них посредником в понимании и познании мира, помог детям научиться правильно разбираться в потоке информации. Мы сегодня к этому не готовим педагогов, это еще не прописано в программах педагогических вузов. А между тем, миссия современного учителя — помочь ребенку развиваться, формировать свою внутреннюю позицию личности.