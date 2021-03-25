Песков подтвердил заинтересованность РФ в диалоге с Японией по Курилам

Москва, 25 марта. Москва заинтересована в диалоге с Токио на тему Курильских островов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Спикер Кремля отметил, что российская сторона рассчитывает на скорейшее возобновление двусторонних контактов на высшем уровне.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ранее заявил, что власти островного государства планируют решить курильский вопрос через диалог с РФ. По его словам, российское руководство в сентябре 2020 года подтвердило намерение ускорить переговоры.

Россия и Япония пытаются заключить мирный договор со времен окончания Второй мировой войны. Основным препятствием является вопрос о принадлежности Курил, которые в те годы вошли в состав СССР.

Министерство обороны РФ ранее сообщило о начале военных учений в зоне Курил.