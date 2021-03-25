Житель Ленобласти лишился пальцев при взрыве патронов времен ВОВ

Санкт-Петербург, 25 марта. Мужчина получил серьезные травмы во время взрыва боеприпасов времен Великой Отечественной войны. По данному факту проводится проверка.

Несчастный случай произошел в поселке Павлово в Кировском районе Ленобласти. Пострадавший пытался разобрать опасные предметы у себя в квартире. При необдуманном действии местного жителя патроны взорвались прямо у него в руках.

Последствиями стали покалеченные пальцы мужчины, дом остался в целости. Потерпевшего в срочном порядке госпитализировали. Полиция устанавливает иные обстоятельства инцидента.

Учитель ОБЖ лишился пальцев при взрыве в школе Хасавюрта. В руках у педагога взорвалась учебная граната, сообщал ФАН.