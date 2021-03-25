Сирийские власти полностью закрыли для кораблей порты Тартуса и Латакии

Латакия, 25 марта. Власти Сирии распорядились закрыть все морские порты на территории провинций Латакия и Тартус. Решение принято из-за резкого ухудшения погодных условий.

Syrian ports closed due to prevailing weather conditions https://t.co/ov2TPkpgzF — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) March 24, 2021

В сирийских приморских регионах прослеживаются проливные дожди и усиление скорости ветра до 14–20 метров в секунду. Сирийское метеорологическое управление отмечает, что умеренные уго-западные ветры имеют сильные порывы, достигающие 80 километров в час. Осложнение метеорологической обстановки стало причиной больших волнений на море, что создает опасные условия для судоходства, отмечают представители власти.

По указу Министерства транспорта Сирии гавани не будут принимать корабли до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении ведомства.

Представители Главного управления портов и морской навигации обратились ко всем владельцам судов и лодок, которым рекомендовали срочно принять меры предосторожности, предотвращающие аварии и потопление их имущества.

Опасная обстановка в море становится причиной изоляции известного туристического острова-крепости Арвад в провинции Тартус, который фактически остался без связи с материковой частью страны. Ранее неблагоприятные погодные условия уже становились причиной его изоляции на несколько дней.