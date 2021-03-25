В Москве задержали члена банды Басаева. События дня. ФАН-ТВ

В Москве задержали члена банды Басаева Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Арбинин был задержан 23 марта. «Преступные действия вооруженной банды повлекли гибель 84 военнослужащих, а четверым — причинены ранения различной степени тяжести. Следователи намерены возбудить перед судом ходатайство об избрании в отношении Арбинина меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом», — отметила Петренко. Военнослужащие 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск вели бой в Шатойском районе против 2500 боевиков Басаева и Хаттаба. Роте удалось задержать врага и выиграть время для подхода резерва федеральных сил.

Россия прошла самый сложный период пандемии Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, России удалось избежать взрывного роста числа заболевших COVID-19, и самый сложный период пандемии уже пройден. «Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь. Окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет. Так считают профессионалы. По поручению президента по всей стране уже началась добровольная массовая вакцинация, чтобы у людей была возможность сделать прививку и уберечь себя от болезни», — подчеркнул премьер. Мишустин также отметил, что правительство уже ведет работу, по модернизации лабораторий и их оснащению. Так как нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны с учетом опыта борьбы с коронавирусом.

ФАС России согласовала предельную отпускную цену «КовиВак» Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса «КовиВак» в размере 4330 рублей за упаковку, следует из материалов ведомства. В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом либо ампулами с кольцом излома или точкой для вскрытия. Также, как сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ, на площадке Центра имени Чумакова официально началось производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак». Старт производству дал глава Минобрнауки Валерий Фальков — он запустил упаковку первой партии ампул вакцины.