В Кремле рассказали, от чего зависит возможность участия Путина в акции «Бессмертный полк»

Москва, 25 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что говорить об участии Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» пока что рано.

Отвечая на вопрос, примет ли президент очно участие в акции, Песков отметил, что у Кремля пока нет информации о планах главы государства, и загадывать наперед неосмотрительно из-за эпидемиологической обстановки в стране.

«Будем надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит, чтобы какие-то меры могли быть сняты в разных городах, в том числе и в Москве», — рассказал пресс-секретарь президента.

Отдельно Песков отметил, что современная обстановка делает трудной задачей даже планирование мероприятий на полтора месяца вперед.

Ранее стало известно, что в 2021 году организаторы акции «Бессмертный полк» планируют провести ее как в режиме онлайн, так и очно. В прошлом году из-за пандемии шествие было проведено исключительно в формате трансляции.

Ранее сайт 360tv.ru передал, что в Москве планируют снять ограничения на массовые мероприятия. Мэрия собирается объявить об этом в двадцатых числах апреля.